Франция под маской демократии демонстрирует самое гнусное поведение в мире - депутат

БАКУ /Trend/ - Франция исторически была колонизатором и поддерживала агрессию, демонстрируя самое гнусное поведение в мире под маской демократии.

Об этом во вторник, отвечая на вопросы Trend, заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Тахир Рзаев.

Он отметил, что нынешняя позиция Франции, как и за последние 30 лет, хорошо известна каждому - это пропаганда против Азербайджана.

"В течение 30 лет Франция постоянно поддерживала Армению. Само собой разумеется, что в этот период она сформировала в Армении шпионскую сеть, которая вела пропагандистскую кампанию против Азербайджана. Обнаружение шпионской сети сегодня в самом Азербайджане еще раз показывает, что Франция прибегает к гнусным действиям, чтобы укрепиться на Южном Кавказе, совершить провокации против народов, установить контроль над ними. Однако правоохранительные органы Азербайджана всегда начеку: проведены важные операции, нейтрализованы шпионские сети, разоблачены предатели", - подчеркнул депутат.

T.Рзаев также упомянул, что обнаружение шпионской сети Франции в Азербайджане показало, что любая политика, направленная против Азербайджана, будет своевременно пресечена.

"Азербайджанский народ - сторонник правды и справедливости. Он борется за свои права и никакая сила не может ему в этом помешать. Мы способны преодолеть любое давление, оказываемое на нас", - добавил он.

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