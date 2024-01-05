"Большой друг" армян Нэнси Пелоси увеличила свое благосостояние за счет проворачивания сомнительных операций

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный портфель бывшего спикера Палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси в очередной раз продемонстрировал один из самых высоких результатов.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на декларации правительства.

Сообщается, что 83-летняя бывший спикер, конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси за последнее время получила значительную прибыль от сомнительного использования опционов на акции. В 2023 году Пелоси получила 65-процентную доходность от своего портфеля акций.

Опционы предоставляют больше преимуществ, чем отдельные акции. Кроме того, опционы означают, что инвестор имеет доступ к внутренней информации.

Напомним, что Нэнси Пелоси покинула пост главы фракции Демократической партии в Конгрессе США в 2022 году. "Большой друг" армянской диаспоры и сторонник сепаратизма Нэнси Пелоси, будучи активным членом проармянского лобби, постоянно выступала в Конгрессе США в поддержку Армении, при этом умалчивая о том, что вооруженными силами Армении были оккупированы около 20 процентов территории Азербайджана и с этих земель было изгнано около 1 миллиона мирных жителей.

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