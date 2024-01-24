2024 год - начало новой эры для азербайджанского народа - Васиф Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вступил в новый период, ознаменованный восстановлением своей территориальной целостности и разрешением Карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан еще больше укрепит эти достижения и поставит новые цели на ближайшие годы. 2024 год - начало новой эры для азербайджанского народа

Об этом в среду, отвечая на вопросы Trend, сказал старший советник Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов.

"Внеочередные президентские выборы в Азербайджане, назначенные на 7 февраля - исторический момент, который охватит всю территорию Азербайджана после падения незаконного сепаратистского режима в Карабахском регионе", - отметил В.Гусейнов.

В.Гусейнов упомянул, что Президент Ильхам Алиев в качестве первопричины переноса президентских выборов подчеркнул "Начало новой эры".

"Вторая причина, озвученная Президентом Ильхамом Алиевым, также связана с этим. Решение о внеочередных президентских выборах символизирует стратегический шаг, отражающий настроение трансформационного периода, к формированию будущего страны", - добавил В.Гусейнов.

Отметим, что для участия на внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля, зарегистрированы кандидатуры семи человек.

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