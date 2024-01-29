БАКУ /Trend/ - Баронесса Кэролайн Кокс, давняя сторонница Армении, известная своими антиазербайджанскими и исламофобскими взглядами, возмущена отменой ее антиазербайджанского мероприятия, пишет The Times, сообщает в понедельник Trend.

Первоначально мероприятие планировалось провести в неофициальной штаб-квартире Консервативной партии в Лондоне в начале февраля.

О чем баронесса Кокс намеревалась говорить на этом мероприятии? Она в очередной раз искала платформу для выдвижения обвинений в адрес Азербайджана, уделив особое внимание так называемой "этнической чистке" карабахских армян. Это далеко не первый такой случай. Баронессе Кокс и раньше поручались подобные задания, и она справлялась с ними довольно умело. Все знают о ее антиазербайджанской и антитурецкой позиции, а также ее доходах, часть которых поступает от известных антиисламистов.

"Она также активно выступала против исламского экстремизма и шариата. В 2009 году Кокс пригласила Герта Вилдерса, голландского популиста, чья партия получила большинство мест на всеобщих выборах в ноябре, показать антиисламский фильм в Великобритании. Первоначально ему был запрещен въезд в страну, но в следующем году Кокс смогла принять его на показе в Палате лордов", - пишет The Times.

Однако в этот раз баронессе Кокс не удалось осуществить задуманное. В дело вмешалась азербайджанская диаспора в Лондоне, что привело к отмене мероприятия.

Но не только наши соотечественники в Великобритании высказались против. Например, лорд Килклуни, высокопоставленный член клуба "Карлтон", поддержал отмену антиазербайджанского мероприятия, указав, что его проведение демонстрировало бы односторонний подход.

"Свобода слова должна включать в себя обе точки зрения, и беспристрастность клуба должна быть сохранена", - сказал он, добавив, что неоднократно посещал Азербайджан, в том числе Карабах. Килклуни также отметил, что Азербайджан является "свободной демократией, в которой процветают все религии, включая христиан и евреев".

Баронесса Кокс в очередной раз продемонстрировала довольно слабое политическое чутье и слабое понимание того, что происходит в мире. Сегодня, если она вдруг не в курсе, Азербайджан и Армения как никогда близки к заключению мирного договора. Участвовать в провокациях и организовывать мероприятия, сосредоточенные на антиазербайджанской риторике, не имеет никакого смысла. Если данный вопрос - это все, что помогает ей поддерживать собственную актуальность, то, возможно, баронессе следовало бы уже оставить эту тему в покое и переключиться на что-то новое.