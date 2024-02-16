Кто он - временно исполняющий обязанности министра юстиции Азербайджана? - досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра юстиции Азербайджанской Республики на Азера Мамед оглу Джафарова.

Trend представляет досье Азера Мамед оглу Джафарова.

Азер Джафаров родился в 1954 году в городе Зярдаб.

Он окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета, Бакинский Институт социального управления и политологии, был докторантом Института государства и права Российской академии наук.

Трудовую деятельность он начал юристом в качестве члена (адвоката) Коллегии адвокатов, в 1982-1986 годах работал старшим советником в Аппарате министерства юстиции, начальником отдела в управлении судебных органов.

В 1986 году А.Джафаров был переведен в органы прокуратуры, где работал прокурором отделов по надзору за законностью судебных решений по уголовным делам в бакинской и республиканской прокуратурах, начальником этого отдела прокуратуры города Баку, в 1992-2000 годах - прокурором Бинагадинского и Наримановского районов города Баку, а позднее - начальником отдела правового обеспечения Генеральной прокуратуры.

В 2004 году его назначили на должность начальника Главного управления организационно-надзорной деятельности министерства юстиции и членом коллегии министерства, а в июле 2012 года - заместителем министра юстиции.

А.Джафаров является государственным советником юстиции II степени.

С февраля 2005 года он также является членом Судебно-правового совета, руководит проектом "Модернизация системы правосудия", реализуемым совместно с Всемирным банком.

В качестве сопредседателя рабочих групп Азербайджан-Совет Европы по проблемам укрепления судебной власти, члена комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ) он занимался вопросами приведения судебной системы Азербайджана в соответствие с европейскими стандартами, в разное время принимал активное участие в разработке регулирующих деятельность органов юстиции, суда и прокуратуры законодательных и прочих актов.

А.Джафаров является членом Международной ассоциации прокуроров, а также Международной ассоциации антикоррупционных органов. Он представлял страну в составе делегации правительства Азербайджана на 11-м (2005 год) и 12-м (2010 год) конгрессах ООН, посвященных борьбе с преступностью.

Он является доктором юридических наук, автором публикаций "Прокуратура Азербайджана: до и после реформ. Основы реформ", "Совет Европы о роли прокуратуры в демократическом обществе", "Проблемы реформы органов прокуратуры Азербайджанской Республики" и др., сборников вопросов и ответов по международному и национальному законодательству, многочисленных научных и публицистических статей.

Азер Джафаров является заслуженным юристом Азербайджанской Республики, награжден медалью Азербайджанской Республики "За отличие на государственной службе", памятной медалью "990-летие Азербайджанской юстиции", орденом "Польза, честь и слава" Гильдии адвокатов России, нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры" и почетной грамотой прокуратуры.

Женат, двое детей.

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