Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджана рекомендован к рассмотрению на заседании парламента

БАКУ /Trend/ - Вопрос "О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова на должность судьи Конституционного Суда Азербайджанской Республики" рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в формате видеоконференции.

После обсуждений документ был рекомендован для вынесения на рассмотрение на пленарном заседании парламента.

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