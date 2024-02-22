То, что Макрон ведет себя как армянин больше, чем сами армяне, вызывает смех - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В то время, как сама Армения уже не упоминает о возвращении карабахских армян на общественном уровне, высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об этом вызывают смех, так как он ведет себя как армянин больше, чем сами армяне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

Было отмечено, что возвращение армян в Карабах должно быть взаимным (западным азербайджанцам должно быть обеспечено возвращение на родину своих предков в Армении).

"Самым верным шагом для Франции с крестоносным менталитетом, полностью отстраненной от нормализационных процессов между Азербайджаном и Арменией из-за ее ошибочных и жульнических шагов, может быть только молчание", - подчеркивает в заявлении.

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