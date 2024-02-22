Вадим Воробьев поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Главный исполнительный директор Публичного акционерного общества России "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте искренне поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваш успех - свидетельство доверия избирателей к Вам, Вашим делам и намерениям. Благодаря своим лидерским качествам, огромной работоспособности, открытому стилю руководства Вы сумели завоевать уважение народа, который именно с Вами связывает надежды на дальнейшее динамичное развитие своей Родины.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых больших успехов в развитии экономики, науки, культуры на благо народа Азербайджана!".