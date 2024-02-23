Парламент Азербайджана утвердил доклад о деятельности муниципалитетов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был рассмотрен доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, о деятельности в 2023 году.

Как сообщает в пятницу Trend, доклад представил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

Он отметил, что в прошлом году количество муниципальных актов, представленных на правовую экспертизу в орган административного надзора, впервые превысило 100 тысяч, 96 363 (96 процентов) из них были признаны соответствующими законодательству. "В общей сложности в ходе административного контроля муниципалитетам были представлены предложения по более чем 3800 актам, противоречащим требованиям законодательства, 2405 из них были отменены, 1098 изменены, по 37 необеспеченным предложениям были поданы иски в суды. На основании поданных предложений или судебных исков обеспечено возвращение в муниципальную собственность или имущество более 14 тысяч га земельных участков (в том числе 8405 га пахотных земель), что на 1195 га больше, чем в 2022 году.

Из 4487 рассмотренных обращений, связанных с муниципальной деятельностью, удовлетворено 455, в том числе из 369 обращений членов семей шехидов, участников войны - 189.

В 2023 году в соответствии со статьей 549 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики к административной ответственности привлечены 63 должностных лица муниципалитетов. В ходе расследования, проведенного в порядке административного контроля, материалы, собранные в связи с серьезными нарушениями в 30 случаях, были направлены в соответствующие следственные органы. По 15-и из этих материалов уже возбуждены уголовные дела.

В результате принятых мер в 2022 году по сравнению с 2020 годом, с увеличением доходов местного бюджета на 12,4 миллиона манатов (35 процентов), в том числе поступлений от местных налогов на 6 миллионов манатов (43 процента), доходы муниципалитетов выросли до 47,4 миллиона манатов. Рост доходов местного бюджета в 2023 году так же продолжился. Обеспечено погашение 2,6 миллиона манатов дебиторской задолженности прошлых лет по арендной плате на сумму 2,6 миллиона манатов. В результате исполнения исполнительными лицами административных актов муниципалитетов в местный бюджет было выплачено 1,4 миллиона манатов. За последние 3 года в Автоматизированную информационную систему муниципалитетов включено около 900 тысяч объектов налогообложения. Для оперативного получения необходимой информации от Государственной службы по вопросам имущества в целях полного и точного построения налогового учета в муниципалитетах в ноябре прошлого года была завершена работа по интеграции Автоматизированной информационной системы муниципалитетов в электронную базу данных Службы. Была проведена соответствующая правовая просветительская и методическая работа с муниципалитетами, сказал Захиров.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.

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