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Предлагается освободить от налогообложения доходы представителей СГБ Азербайджана за рубежом

Политика Материалы 1 апреля 2024 16:32 (UTC +04:00)
Предлагается освободить от налогообложения доходы представителей СГБ Азербайджана за рубежом

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Доходы, полученные представителями Службы государственной безопасности Азербайджана в иностранных государствах и международных организациях, могут быть освобождены от уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходного налога.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

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