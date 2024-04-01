Предлагается освободить от налогообложения доходы представителей СГБ Азербайджана за рубежом

БАКУ /Trend/ - Доходы, полученные представителями Службы государственной безопасности Азербайджана в иностранных государствах и международных организациях, могут быть освобождены от уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходного налога.

Как сообщает в понедельник Trend, это нашло отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

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