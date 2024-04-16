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Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию Турецко-азербайджанского университета - Указ

Политика Материалы 16 апреля 2024 14:14 (UTC +04:00)
Утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию Турецко-азербайджанского университета - Указ

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики о создании Турецко–азербайджанского университета (ТАУ)".

Как сообщает во вторник Trend, в соответствии с указом утвержден меморандум о взаимопонимании по созданию Турецко–азербайджанского университета.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерство науки и образования Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений. Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Турецкой Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

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