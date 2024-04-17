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Большая часть питьевой воды в Азербайджане поступает извне - председатель комитета

Политика Материалы 17 апреля 2024 11:53 (UTC +04:00)
Большая часть питьевой воды в Азербайджане поступает извне - председатель комитета

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Большая часть питьевой воды в Азербайджане поступает извне.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламент) Ахлиман Амирасланов на слушании комитетов Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения и природных ресурсов, энергетики и экологии на тему "Правовые аспекты модели здоровой семьи на плоскости "зеленого" мира".

По его словам, водный фактор, особенно питьевая вода, имеет большое значение в распространении инфекционных заболеваний.

"25 процентов нашей питьевой воды производится внутри страны, а 75 процентов поступает извне. Азербайджан уделяет большое внимание чистоте питьевой воды", - подчеркнул А.Амирасланов.

Председатель комитета отметил, что каждый должен внести свой вклад в сохранение экологии.

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