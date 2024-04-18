Омбудсмен Азербайджана разместила публикацию в связи с 31-й годовщиной Башлыбельской трагедии

БАКУ /Trend/ - Прошел 31 год со дня резни, учиненной Арменией в селе Башлыбель Кяльбаджарского района.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице Аппарата омбудсмена Азербайджана в социальной сети Facebook.

"Политика геноцида и оккупации, проводимая Арменией на почве ненависти к Азербайджану, на протяжении всей истории привела к жестоким убийствам тысяч невинных азербайджанцев, которые стали жертвами преступления геноцида.

В результате этой кровавой резни, сельское население, включая женщин, детей, лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, было массово убито путем пыток, некоторые даже сожжены заживо. Исторические, религиозные, культурные объекты села Башлыбель, одного из старейших и крупнейших сел Кяльбаджарского района, были разрушены во время оккупации.

После освобождения Кяльбаджарского района от оккупации, было обнаружено место захоронения лиц, безжалостно убитых Вооруженными силами Армении. Останки убитых жителей села были эксгумированы, установлены их личности, а затем захоронены по отдельности", - говорится в публикации.

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