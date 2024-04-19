Главы МИД стран "Большой семерки" выступили с заявлением о нормализации азербайджано-армянских отношений

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) выступили с заявлением касательно нормализации азербайджано-армянских отношений, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении страны G7 призвали Армению и Азербайджан оставаться приверженными мирному процессу.

"Мы призываем Армению и Азербайджан сохранять полную приверженность мирному процессу для достижения достойного и прочного мира, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Кроме того, было упомянуто о совместном заявлении Азербайджана и Армении от 7 декабря 2023 года, и страны G7 призвали стороны сохранить этот дух сотрудничества.

Также было подчеркнуто, что страны G7 готовы поддерживать дальнейшие конструктивные контакты между Азербайджаном и Арменией на всех уровнях, особенно в рамках определенных механизмов переговоров.

"Мы еще раз подтверждаем важность приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Мы призываем к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, в том числе армяно-турецкой", - также говорится в заявлении.

Отметим, что внимание организации к этой теме достойна похвалы с точки зрения установления мира в регионе.

Но возникает вопрос; почему страны G7 в течение 30 лет, во время которых Армения удерживала под оккупацией азербайджанские территории, ни разу не вспомнили и не задумывались о принципах уважения суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности?

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