На Каспии проходят совместные тактические учения ВМС и МЧС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 апреля в территориальных водах Каспийского моря проходят совместные тактические учения Военно-морских сил (ВМС) и министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана "Волна -2024".

Как передает в среду Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, целью учений, в которых задействован личный состав и средства ВМС и МЧС, является совершенствование навыков командиров и штабов по организации и выполнению совместной деятельности, а также управлению подразделениями.

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