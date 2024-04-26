Прекращена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Прекращена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Как сообщает в пятницу Trend, по этому случаю в Совместном турецко-российском мониторинговом центре проходит торжественная церемония, организованная министерством обороны Азербайджана.

В связи с этим для группы представителей СМИ был организован медиа-тур.

Отметим, что в соответствии с меморандумом, подписанным между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, 30 января 2021 года в азербайджанском городе Агдам, был создан Совместный турецко-российский мониторинговый центр с целью контроля режима прекращения огня в Карабахском регионе и предотвращения нарушений закона.

В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан восстановил свой суверенитет на всей территории страны. Поскольку российский миротворческий контингент несколько дней назад начал покидать Карабахский регион, пропала необходимость в деятельности данного центра.

Также добавим, что 18 апреля министерство национальной обороны Турции распространило информацию о том, что деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра, расположенного в Агдаме, будет приостановлена.

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