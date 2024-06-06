Мы стали свидетелями развития Карабаха - Ерлан Кошанов

БАКУ /Trend/ - Во время нашего визита в Шушу мы стали свидетелями развития Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, выступая на 13-м пленарном заседании ТюркПА в Баку.

Он отметил, что тема сегодняшнего заседания "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в достижении "зеленой" повестки дня" имеет большое значение.

"Мы сталкиваемся с широким спектром вызовов во всем мире. Изменение климата привело к большим проблемам. По отдельности страны не могут справиться с этими проблемами, мы должны бороться сообща. Считаю, что должна быть подписана декларация. Мы должны сократить выбросы в атмосферу, совместно бороться с изменением климата", - сказал Кошанов.

Он добавил, что Казахстан намерен поддержать Азербайджан в проведении COP29. "У нас есть проект "Зеленый Казахстан", мы защищаем лесной покров, биоразнообразие, используем возобновляемые источники энергии", - сказал Кошанов.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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