Строительство Кыргызстаном средней школы в Агдаме - показатель братских отношений - Нурланбек Шакиев

БАКУ /Trend/ - Необходимо расширить сотрудничество в рамках ТюркПА для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев во время выступления на 13-й пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации "зеленой" повестки дня".

Он отметил, что в настоящее время тюркские государства эффективно сотрудничают.

"Связи между Азербайджаном и Кыргызстаном успешно развиваются. Строительство Кыргызстаном средней школы в Агдамском районе является показателем братских отношений.

Проведение COP29 в Азербайджане в этом году станет знаменательным событием. Это событие мирового масштаба. Проведение такого престижного мероприятия в Азербайджане знаменательно как для страны, так и всего тюркского мира. Верю, что это мероприятие пройдет на высоком уровне, и выражаю солидарность народа Кыргызстана с Азербайджаном. Экологические проблемы носят глобальный характер. Особое внимание следует уделить сфере экологической безопасности. Наши братские народы должны быть едины, помогать друг другу. Только совместной борьбой мы сможем добиться решения экологических проблем", - сказал Шакиев.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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