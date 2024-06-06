COP29 внесет большой вклад в расширение сотрудничества и переход на "зеленую" энергию - Танзиля Нарбаева

БАКУ /Trend/ - COP29 внесет большой вклад в расширение сотрудничества и переход на "зеленую" энергию.

Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева во время выступления на 13-й пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации "зеленой" повестки дня".

Она отметила, что тюркские страны должны сообща бороться с последствиями изменения климата.

"Мы должны проводить совместные научные исследования, приложить совместные усилия для решения экологических проблем", - сказала Нарбаева.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвуют председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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