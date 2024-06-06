Венгрия поставила перед собой цель добиться климатической нейтральности - Марта Матрай

БАКУ /Trend/ - Венгрия поставила перед собой цель добиться климатической нейтральности.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай во время выступления на 13-й пленарной сессии ТюркПа в Баку на тему "Зеленые" горизонты для тюркского мира: роль парламентов в реализации "зеленой" повестки дня".

Она отметила, что опасность изменения климата возрастает из-за парниковых газов в результате деятельности человека.

"В Венгрии засуха вызывает все более серьезные проблемы. Мы принимаем меры по предотвращению засухи. Наша страна поставила своей целью достижение климатической нейтральности. В число мер входит увеличение использования возобновляемых источников энергии и сокращение выбросов парниковых газов. Наблюдается значительный рост доли возобновляемых источников энергии", - сказала Матрай.

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