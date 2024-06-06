Состоялось 13-е заседание Совета ТюркПА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 июня состоялось 13-е заседание Совета Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА).

Как сообщает Trend, действующий председатель ТюркПА, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш объявил 13-е заседание Совета ТюркПА открытым и поблагодарил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову за высокий уровень организации мероприятия и оказанное гостеприимство.

Выступившие на заседании председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев и другие также поблагодарили председателя Милли Меджлиса за организацию мероприятия и оказанное высокое гостеприимство, пожелали азербайджанской стороне успехов в период председательства в ТюркПА.

Выступающие выразили уверенность в том, что обмен мнениями и принятые на 13-м заседании Совета и пленарных заседаниях ТюркПА решения внесут важный вклад в дальнейшее укрепление деятельности организации. На заседании был обсужден ряд организационных вопросов и приняты соответствующие решения.

Отметим, что в Баку в рамках 13-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) прошла встреча генеральных секретарей парламентов.

В заседании участвовали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзиля Нарбаева, председатель Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра Зорлу Торе, заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай, представители организаций-наблюдателей, тюркских организаций сотрудничества.

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