Приняты 5 новых модельных законов ТюркПА

БАКУ /Trend/ - На 13-й пленарной сессии ТюркПА в Баку были приняты модельные законы, представленные парламентами государств-членов.

Как сообщает Trend, это законопроекты "О защите персональных данных "(Турция), "О подготовке кадров с учетом спроса на рынке труда" (Азербайджан), "Об ограничении использования табачных изделий" (Азербайджан), "О торговых представительствах" и "Об основах безопасности и качества выпускаемой в обращение продукции" (оба - ТюркПА).

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что в рамках ТюркПА на сегодня принято 10 модельных законов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!