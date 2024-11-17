Представители НПО Азербайджана, подвергшиеся насилию по указанию конгрессмена США, распространили заявление

БАКУ /Trend/ - Группа представителей гражданского общества Азербайджана выступила с совместным заявлением о том, что по указанию конгрессмена США они подверглись насилию и получили телесные повреждения.

Как передает Trend, в заявлении говорится: «Мы - группа представителей НПО Азербайджана, обращаясь к правоохранительным органам Азербайджанской Республики, заявляем, что по указанию прибывшего в Баку конгрессмена США Фрэнка Паллоне подверглись насилию со стороны его телохранителей.

Исламофоб, тюркофоб, финансовый мошенник, коррумпированный американский конгрессмен Фрэнк Паллоне - человек, ненавидящий азербайджанский народ, вся его деятельность построена на клевете против Азербайджана. Он защищает интересы армянского лобби в США, неоднократно проявлял неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Мы сожалеем, что ООН пригласила такого человека на СОР29.

Мы протестуем против его визита в Азербайджан. Мы провели мирную акцию протеста перед отелем, где он остановился, и потребовали, чтобы он принес извинения азербайджанскому народу. Он покровительствует военным преступникам. В период оккупации в Карабахе уничтожалась природа, территория оказалась в состоянии экологического кризиса. Приглашение такого человека на глобальное экологическое мероприятие ООН, посвященное глобальным изменениям климата, войдет в историю СОР как позорное событие. Во время проводимой нами мирной акции Фрэнк Паллоне приказал телохранителям напасть на нас, а сам не ответил на наши вопросы.

Во время мирной акции охранники Фрэнка Пелони нанесли нам многочисленные травмы, мы получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Нашу жизнь спасли местные правоохранительные органы. Фото и видео акции стали достоянием общественности. Мы требуем расследования этих кадров, принятия правовых мер в отношении телохранителей Фрэнка Паллоне, в отношении нарушителя границ Фрэнка Паллоне, который в период оккупации азербайджанских границ неоднократно незаконно пересекал границу.

Фрэнк Паллоне должен быть привлечен к правосудию в Азербайджане.

Мы обратимся в правоохранительные органы с официальным заявлением о насилии, которому подверглись, и нанесенных нам травмах».

Подпись:

Кенуль Бехбудова – председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе»

Хатира Велиева - председатель Общественного объединения поддержки вынужденных переселенцев «Ханкенди»

Наиба Бехбудова - председатель Благотворительного общественного объединения семей шехидов «Гурур»

Гамза Юсубова – председатель Общественного объединения «Экологическое просвещение и мониторинг»

Рахиля Мехдиева – председатель Общественного объединения «Социально-экономическое и экологическое развитие»

Амин Мамедов - соучредитель коалиции Environmental Protection First

Асим Мамедов – председатель Общественного объединения «Вклад молодежи»

Тельман Гасымов – председатель Общественного объединения «Научные исследования»

Наиля Исмаилова - Общественное объединение гуманитарной и социальной поддержки «Новая жизнь»

Фатма Гаджиева - председатель Общественного объединения поддержки решения социальных проблем «Вафа»

Фуад Керимли – активист Общественного объединения «Центр экономического и социального развития»

Эльчин Мухтарлы – председатель Общественного объединения «Служение здоровью»

Зульфия Нуриева – председатель Общественного объединения «Поддержка социально-экономического и сельскохозяйственного развития»

Рухсара Ахундова – председатель Общественного объединения помощи малообеспеченным семьям «Кенуль Эви»

Мехрибан Абдуллаева – председатель Общественного объединения «Демократическое общество и защита прав женщин»

Ирада Ризазаде – председатель Общественного объединения «Социальное благосостояние граждан»

Рашад Мехдиев – председатель Общественного объединения «Фотоклуб Гилавар»

Эльшад Мамедли – активист Общественного объединения «Гражданское просвещение»

Араз Ахмедов - председатель Молодежного общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интернатов»

Джасарат Гусейнзаде – председатель Общественного объединения поддержки информационных и социальных инициатив

Махира Амиргусейнова – председатель Общественного объединения «Женщины XXI века»

Адиль Адильзаде - председатель Общественного объединения «Новая жизнь-экономическое развитие»

Аяз Гусейнов – председатель Общественного объединения «Больные гемофилией»

Дуньяханым Алиева – председатель Общественного объединения «Мир, Мать и Дети».