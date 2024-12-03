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Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС

Политика Материалы 3 декабря 2024 13:32 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на 28-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском городе Мешхед.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

Джейхун Байрамов рассказал о перспективах азербайджанской стороны в рамках ОЭС в секторальном развитии сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, окружающей среды, транспорта и связи.

Кроме того, министр сообщил о планах и проектах, которые будут соответствовать видению ОЭС на 2025 год для обеспечения устойчивого роста и развития в регионе ОЭС.

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Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
Джейхун Байрамов рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана в рамках ОЭС
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