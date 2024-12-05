В Узбекистане проходит Форум сотрудничества НПО Узбекистана и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ташкенте начал работу Форум сотрудничества НПО Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана, на официальной церемонии открытия форума прозвучали государственные гимны обеих стран.

Председатель Национальной ассоциации неправительственных некоммерческих организаций Узбекистана Камолиддин Ишанходжаев с удовлетворением вспомнил Форум сотрудничества НПО Азербайджана и Узбекистана в Физули в ноябре 2023 года и отметил, что нынешний форум является продолжением этого процесса.

Председатель Комиссии по управлению ассигнованиями Общественного фонда по поддержке институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан Адхам Шодмонов подчеркнул, что впервые первая неделя декабря стала отмечаться в Узбекистане как "Неделя гражданского общества", и расценил проведение форума в этот период как еще одно проявление особого значения, придаваемого отношениям с Азербайджаном.

Заведующий сектором по работе с НПО отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики Турал Алиев отметил, что уже можно с уверенностью сказать, что между гражданскими обществами двух братских стран, НПО действует очень прочный мост дружбы, сотрудничества, солидарности.

"Азербайджан и Узбекистан - братские страны, союзники. Политические отношения находятся на самом высоком уровне. Укрепление связей, расширение связей между НПО двух стран также является важным вызовом времени. Отношения Азербайджана и Узбекистана развиваются быстрыми темпами, этот исторический успех основан на дальновидной политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. И Азербайджан, и Узбекистан проводят независимую, достойную политику, основанную на национальных интересах своего народа", - сказал он.

Турал Алиев поблагодарил НПО Узбекистана за братскую поддержку, оказанную Азербайджану в связи с COP29 с первого дня.

"За прошедший период около 100 НПО Узбекистана распространили заявление солидарности с Азербайджаном в связи с COP29. Они выразили сильную поддержку Азербайджану, который впервые в тюркском мире председательствовал в COP. Наши страны уже начинают тесное сотрудничество и в области "зеленой" энергетики. В рамках COP29 также состоялся I форум НПО тюркских государств. Узбекская делегация принимала в нем очень активное участие, выдвигались важные инициативы", - отметил он.

Турал Алиев добавил, что соответствующим государственным структурам, работающим с НПО Азербайджана и Узбекистана, пора объявить совместные грантовые конкурсы для НПО.

"Мы заявляем о своей готовности к этому. Мы готовы оказать всю помощь узбекским НПО для реализации проектов в Азербайджане", - отметил он.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева отметила, что после прошедшего в прошлом году форума в Физули сотрудничество между НПО двух стран усилилось, и в предстоящий период агентство будет вести активную работу по дальнейшему расширению этих связей.

Советник посольства Азербайджанской Республики в Узбекистане Махир Джафаров отметил, что новый оттенок отношениям придает то, что НПО так же начали вносить достойный вклад в связи на высоком уровне между двумя странами.

В церемонии официального открытия также приняли участие представители Сената Олий Мажлиса Узбекистана, группа представителей НПО из Азербайджана и Узбекистана.

На форуме также был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане.

Форум продолжится сессиями.

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