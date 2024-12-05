Джейхун Байрамов обсудил со шведским министром процесс нормализации отношений с Арменией

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард.

Об этом сообщил МИД Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что министры обсудили текущую региональную ситуацию и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов довел до внимания шведского министра, что в конституции Армении по-прежнему остаются территориальные претензии к Азербайджану.

Отметим, что встреча состоялась на Мальте в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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