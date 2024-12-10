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Восстановление мира и стабильности в Сирии крайне важно - МИД Азербайджана

Политика Материалы 10 декабря 2024 19:18 (UTC +04:00)
Восстановление мира и стабильности в Сирии крайне важно - МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - После падения режима Башара Асада в Сирии крайне важны восстановление мира и стабильности в стране и прекращение гражданского конфликта.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Trend.

"Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и надеется на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны", - отмечается в заявлении.

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