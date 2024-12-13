Состоялось очередное заседание ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана под председательством главы структуры Мазахира Панахова.

Как сообщает Trend, сначала был утвержден протокол заседания комиссии, состоявшегося 9 декабря.

Затем был рассмотрен вопрос о порядке подготовки и количестве итоговых протоколов избирательных комиссий в связи с муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года. Было принято решение, что протоколы будут составлены в соответствии с формой и текстом образцов протоколов, установленных Центральной избирательной комиссией, с последовательной нумерацией по избирательным округам, для окружных избирательных комиссий в соответствии с количеством муниципалитетов, по которым пройдут выборы, и для участковых избирательных комиссий в соответствии с количеством избирательных участков, в которых пройдет голосование. На основании принятого решения протоколы о результатах голосования, а также протоколы по каждой из нижестоящих избирательных комиссий должны быть изготовлены типографским способом.

Затем на заседании был рассмотрен вопрос о регистрации на предстоящих муниципальных выборах полномочных представителей Партии справедливости, права и демократии, Партии Национального фронта, Партии национального возрождения, партии "Ана Ветен" и партии "Великий Азербайджан". Комиссия приняла решение касательно регистрации лиц, представленных указанными политическими партиями, в качестве уполномоченных представителей.

На заседании, широко освещаемом представителями средств массовой информации, были доведены до внимания различные вопросы и статистические показатели о ходе подготовки к муниципальным выборам, а также рассмотрены текущие вопросы.