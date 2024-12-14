Турция и впредь будет рядом с Азербайджаном - Яшар Гюлер

БАКУ /Trend/ - Руководствуясь концепцией «одна нация, два государства», мы всегда были и будем впредь рядом с нашими братьями ради стабильности Азербайджана, которую мы не рассматриваем отдельно от безопасности и мира Турции.

Как передает Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время своего выступления в парламенте страны 13 декабря.

Министр сказал, что самым большим желанием Турции является быстрое достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, дабы установить устойчивый мир в регионе Южного Кавказа.

Яшар Гюлер назвал турецкую армию «силовым фактором, которого ждут и которому доверяют дружественные и братские страны».