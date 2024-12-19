Сокрытие неудач правительства является одним из показателей безуспешного государства - МИД Азербайджана в ответ послу Франции

БАКУ /Trend/ - Сокрытие неудач правительства является одним из показателей безуспешного государства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в соцсети Х в ответ послу Франции в Азербайджане Анн Буайон.

"Госпожа посол Анн Буайон, сокрытие неудач правительства является одним из показателей безуспешного государства. Измерение успехов внешней политики Франции по количеству обращений на получение визы, похоже, является новым методом. Но опять же, тот факт, что эта стратегия не отражает верных фактов, свидетельствует о неверном анализе и неправильной внешней политике. Госпоже послу хорошо известно, что посольство Франции в Баку выдает визы не только для поездки во Францию", - отмечается в публикации.

А.Гаджизаде также поделился реальными показателями.

"Несмотря на предвзятую политику Франции в отношении нашей страны и предупреждение о поездках, выпущенное в сентябре этого года, количество обращений французских граждан в связи с поездками в Азербайджан увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (536 человек - в сентябре 2023 года, 467 человек - в октябре 2024 года, 562 человека - в сентябре 2024 года и 605 человек - в октябре)", - подчеркивается в публикации.

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