Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утвержден "Грантовый договор между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества" - Указ

Политика Материалы 19 декабря 2024 17:52 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Грантового договора между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией о Фонде таможенного сотрудничества".

Как сообщает в четверг Trend, после вступления в силу подписанного 29 июня 2024 года в Брюсселе Грантового договора, упомянутого в настоящем указе, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить во Всемирную таможенную организацию уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Грантового договора.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости