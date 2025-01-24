Обсуждено развитие стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23-24 января заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов посетил Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, 23 января в Исламабаде состоялся 4-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра Эльнур Мамедов, а со стороны Пакистана — заместитель министра иностранных дел Амна Балоч.

В ходе консультаций состоялся подробный обмен мнениями о сотрудничестве в политической, экономической, торговой, сельскохозяйственной, образовательной, культурной, энергетической, туристической и других сферах. Отмечена важность взаимных визитов на различных, в том числе на высоких уровнях, их положительное влияние на развитие двусторонних отношений.

В рамках обсуждений был также отмечен государственный визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан в 2024 году и двусторонние соглашения, подписанные в ходе визита, а также участие премьер-министра Пакистана Мохаммеда Шахбаза Шарифа в Саммите лидеров COP29, прошедшем в Баку. Эти события были расценены как новый этап в динамичном развитии отношений Азербайджан-Пакистан, основанных на дружбе и братстве. Обе стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений.

Эльнур Мамедов подробно рассказал о мирной повестке дня Азербайджана, процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях и инвестиционных проектах.

Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество на международных платформах, региональные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Заместитель министра Эльнур Мамедов также встретился с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром. В ходе встречи обсуждались вопросы развития стратегического сотрудничества между двумя странами, важность взаимных визитов на высоком уровне и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

24 января Э.Мамедов принял участие и выступил на 8-м заседании Совместной комиссии Азербайджана и Пакистана.

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23-24 января 2025 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов посетил Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, 23 января в Исламабаде состоялся 4-й раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан.