После прихода к власти Макрон начал проводить конфронтационную политику в отношении Азербайджана - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Эмманюэль Макрон, придя к власти во Франции, начал проводить конфронтационную политику в отношении Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев, выступая на международной конференции на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан с уважением относится к французской музыке и литературе.

"Взглянув на историю, можно увидеть, что в период Азербайджанской Демократической Республики (АДР) немало азербайджанцев получили образование во Франции. После распада Советского Союза Франция стремилась сохранить нейтралитет в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Однако после 2003 года Франция начала проводить предвзятую политику в отношении Азербайджана. Потому что Азербайджан начал требовать полное восстановление своих прав в отношении своих территорий, оккупированных Арменией",- сказал он.

Депутат также отметил, что армянская диаспора имеет значительное влияние во Франции.

Армянская диаспора оказывает сильное влияние на элиту Франции, которое мы наблюдаем и сейчас. Основной причиной того, что отношения между двумя странами достигли этого предела, стало правительство Макрона и освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку начала работу Международная конференция на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт".

В мероприятии принимают участие председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, профессор публичного права Университета Лазурного берега Кристиан Валлар, депутат парламента Азербайджана Турал Гянджалиев, основатель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France, главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишель Брюн и другие.

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