Франция продолжает оказывать всестороннюю поддержку реваншистским силам Армении - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Франция и сегодня оказывает всестороннюю поддержку реваншистским силам Армении.

Как сообщает Trend, об этом заявил член рабочей группы по Корсике, созданной в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, депутат Азер Керимли во время выступления в парламенте на встрече с представителями прессы из территорий, колонизированных Францией.

"Символично, что наша сегодняшняя встреча происходит именно в день 33-й годовщины Ходжалинского геноцида. Как известно, 33 года назад, 25-26 февраля, армянские фашисты напали на город Ходжалы в Карабахе, разрушили его и убили 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 детей, 106 женщин и 70 стариков.

Символичность заключается в том, что на протяжении всей истории были совершены десятки подобных преступлений. Франция, ответственная за убийства нескольких миллионов невинных людей, в том числе детей, стариков в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Коморских островах, Гаити и других странах, которая в 1994 году взяла на себя прямую ответственность за убийство более 800 тысяч людей племени тутси в Руанде, еще в те времена поддерживала армянских фашистов, и сегодня оказывает моральную, политическую, материальную и военную поддержку реваншистским силам Армении", - отметил депутат.

Депутат подчеркнул, что существование колониализма в 21 веке - одна из самых больших проблем человечества, а политика неоколониализма Франции, по сути, является необъявленной войной против всего цивилизованного человечества, против принципов гуманизма.

"Процесс сопротивления, начатый Азербайджаном в период его председательства в Движении неприсоединения, подготовил почву для активной пропаганды "Бандунгских принципов", возвеличивания правого голоса народов, страдающих от колониализма и неоколониализма.

Президент Ильхам Алиев, будучи председателем Движения неприсоединения, неоднократно приводил факты многочисленных преступлений против человечности, совершенных Францией в оккупированных ею странах. Сегодня одним из факторов, лежащих в основе агрессивной и противоречащей международному праву политики официального Парижа в отношении Азербайджана является поддержка нашей страной справедливых требований народов, страдающих от французского неоколониализма, а также отказ подчиняться неоимпериалистическим амбициям. Однако Азербайджан продолжит поддерживать народы, страдающие от французского неоколониализма, и никакое давление не сможет сломить волю азербайджанского народа и государства", - сказал А.Керимли.

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