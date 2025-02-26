Будет создан сайт для доведения до мировой общественности прав колонизированных Францией территорий

БАКУ /Trend/ - Будет создан веб-сайт для доведения до мировой общественности прав колонизированных Францией территорий.
Как сообщает Trend, об этом сказал журналист телеканала "CANAL10" Зандронис Даник из Гваделупы во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана, где проходит встреча с представителями территорий, колонизированных Францией.
Журналист отметил, что на веб-сайте будет широко освещена деятельность Азербайджана в этом направлении.
"Веб-сайт будет функционировать на французском и английском языках", - сказал он.
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