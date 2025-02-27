Официальный Баку ответил на необоснованные обвинения МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Выдвинутые в заявлении МИД Армении от 27 февраля претензии в адрес Азербайджана относительно сумгайытских событий не только полностью необоснованны, но и являются искажением и фальсификацией исторических фактов.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде в связи с заявлением МИД Армении относительно сумгайытских событий, сообщает Trend.

«Заявление МИД Армении является попыткой скрыть акты насилия, массовое изгнание азербайджанского населения, проживавшего в Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве, применение Арменией военной силы с конца 1980-х годов в целях реализации своих необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану. Напоминаем МИД Армении, что беспорядки в Сумгайыте были частью заранее спланированной и целенаправленной провокации руководства СССР и Армении, армянских шовинистических идеологов и экстремистских организаций», - сказал он.

Представитель МИД отметил, что, как известно, Генеральная прокуратура СССР возбудила по факту инцидента уголовное дело, в результате которого были установлены виновники беспорядков и их пособники, а также пострадавшие.

«Тот факт, что среди жертв инцидента было 6 азербайджанцев, доказывает, что эти беспорядки были совершены не азербайджанским населением. Хотелось бы довести до сведения МИД Армении, что виновником событий, лично убившим 6 человек и подвергшим насилию 3 женщин, был Эдуард Григорян, армянин по национальности, по поводу которого были собраны многочисленные свидетельские показания сумгайытских армян. Э. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен для отбывания наказания в Армению и впоследствии освобожден.

В результате судебного процесса по сумгайытским событиям 27-29 февраля 1988 года 92 человека были признаны виновными и приговорены к лишению свободы, а один человек был приговорен к смертной казни.

Для сравнения отметим, что в конце 1980-х годов, во время насильственного выселения около 300 тысяч азербайджанцев из районов их компактного проживания в Армянской ССР, никаких мер в отношении виновных в гибели более 200 азербайджанцев принято не было.

Вместо того, чтобы утверждать, что в 2023 году против армян якобы проводилась политика «этнической чистки», армянской стороне было бы полезнее обратить внимание на преступные действия, совершенные против азербайджанцев и азербайджанского наследия не только в Армении, но и за период оккупации азербайджанских земель», - отметил он.