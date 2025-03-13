Глобальный Бакинский форум стал одной из ведущих платформ в мире - Гордана Силяновска-Давкова

БАКУ /Trend/ - За последние годы Глобальный Бакинский форум стал одной из ведущих платформ в мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила сегодня Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Здесь лидеры нескольких поколений делятся своими мудрыми и глубокими мыслями, идеями. Этот форум организован вокруг международных и региональных вопросов, которые особенно важны в 2025 году, когда многие рассматривают его как год перехода и изменений. Сейчас мир претерпевает значительные перемены. Многосторонность ведет к поляризации, что подрывает систему коллективной безопасности",- отметила Президент.

По ее словам, необходимо совместно справляться с предстоящими вызовами.

"Думаю, что в этом году на Глобальном Бакинском форуме будут обсуждаться очень важные вопросы. Для меня большая честь принимать участие в Форуме. Искренне верю, что Глобальный Бакинский форум станет хорошим местом для обмена мнениями", - добавила Президент Северной Македонии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!