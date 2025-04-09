В следующем месяце в Лачине пройдет саммит ОТГ - Чагры Эрхан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В следующем месяце в Лачине пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в среду сказал Trend главный советник Президента Турции Чагры Эрхан на полях 7-го Политического форума АДА на тему "К новому миропорядку" в Баку.

"В следующем месяце в Лачине состоится Саммит ОТГ, на котором мы вновь увидим, как Турция и Азербайджан проявят сильную солидарность в вопросах единства и сотрудничества тюркского мира", - сказал он.

Ч.Эрхан отметил, что между Азербайджаном и Турцией существуют связи, намного более глубокие, чем те, которые существуют между любыми другими странами.

"Между Азербайджаном и Турцией установлены высокоуровневые связи в каждой сфере - от экономики и туризма до политических связей, в том числе связи в сфере обороны, союзнические отношения в рамках Шушинской декларации. Торговля и инвестиции также позволяют двум странам вносить совместный вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе. Считаю, что лидерство как Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, так и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, проявленное с братскими чувствами, дает мощный импульс развитию взаимного единства и сотрудничества стран", - добавил он.

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