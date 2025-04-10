Гражданское общество Азербайджана призвало Армению допустить мониторинг загрязнения реки Араз

БАКУ /Trend/ - Призываем Армению создать условия для проведения мониторинга загрязнения реки Араз.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на брифинге соучредитель Коалиции НПО Environmental Protection First Амин Мамедов на сегодняшнем брифинге коалиции, посвященном теме загрязнения азербайджанских рек и экологии Южного Кавказа в результате незаконной горнодобывающей деятельности Армении.

Он отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет поднимает вопрос о загрязнении реки Араз со стороны Армении, однако международное сообщество продолжает сохранять молчание.

В регионах Ирана, расположенных вблизи реки Араз, местные органы здравоохранения фиксируют повышенный уровень заболеваний желудочно-кишечного тракта по сравнению с другими районами, что связано с загрязнением водных ресурсов, источником которого выступает деятельность на территории Армении.

Он также указал на загрязнение трансграничных рек Карабаха, в частности, реки Охчучай. По его словам, после Второй Карабахской войны ситуация несколько улучшилась, однако проблемы остаются.

А.Мамедов также отметил, что Армения создала благоприятные условия для ведения этой деятельности иностранными инвесторами.

"При этом местные НПО, действующие в Армении, высказывают протест, однако на некоторые СМИ оказывается давление, поскольку они освещают реальные масштабы проблемы. В связи с этим они испытывают трудности с обнародованием имеющихся у них подробных данных", - добавил он.

В заключение он подчеркнул, что гражданское общество Азербайджана призывает Армению создать условия для проведения независимого мониторинга экологической ситуации реки Араз.

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