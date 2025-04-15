Участники 2-го заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов-членов ТЮРКПА посетили Парк Победы

БАКУ /Trend/ - Участники второго заседания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов-членов Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) 15 апреля посетили Парк Победы в Баку.

Как сообщает во вторник Trend, делегация, прибывшая в Баку для участия в заседании на тему "Укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны между тюркоязычными государствами: роль парламентов", возложила цветы к Монументу Победы и с глубоким уважением почтила память погибших в Отечественной войне.

Гостям была предоставлена подробная информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им великой исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Отмечалось, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

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