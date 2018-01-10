Уникальный ковер в музее истории Азербайджана ждет своих исследователей

10 января 2018 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этнографическом фонде Национального музея истории Азербайджана хранится уникальный ковер XIX века, говорится в среду в сообщении музея.

Ковер, характерный для бакинской школы ковроткачества, отличается от других ковров своим своеобразием.

Аналог ковра пока не известен. Данный ковер благодаря изображенным на нем сюжетам и орнаментам является источником обширной информации о прошлых страницах азербайджанской истории. Именно эта особенность позволяет считать его уникальным.

Этот ковер представляет собой этнографическое произведение, отражающее семейные традиции, мифологическое мировоззрение азербайджанцев, и ждет своих исследователей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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