Салим Муслимов: Число обратившихся в органы занятости Азербайджана сократилось за год в 1,7 раза

11 января 2018 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число обратившихся в органы занятости Азербайджана сократилось за год в 1,7 раза, сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на заседании Кабинета министров, прошедшем в среду под председательством Президента Ильхама Алиева и посвященном итогам социально-экономического развития за 2017 год и предстоящим задачам.

По его словам, в 2017 году на рынке труда страны, куда вошли 111 тысяч человек из числа молодой рабочей силы, удалось сохранить стабильность. «В прошлом году число зарегистрированных трудовых договоров выросло на 44,7 тысячи. В этом большую роль сыграла деятельность Комиссии по урегулированию и координации трудовых отношений. Одним из показателей стабилизации на рынке труда является сокращение числа обращений в органы занятости. Так, если в 2016 году в органы занятости было предпринято 204 тысячи обращений, то в 2017 году их число сократилось в 1,7 раза и составило 118 тысяч», - сказал министр.

По словам Муслимова, положительные тенденции на трудовом рынке обусловили рост сборов по обязательном социальному страхованию.

«Объем социальных выплат по ненефтяному сектору вырос по сравнению с 2016 годом на 10,8 процента, или 130 миллионов манатов и составил 1,338 миллиарда манатов. Бюджетный прогноз был исполнен на 103 процента. Объем поступлений позволил своевременно профинансировать расходы на пенсии и социальные выплаты в размере 3,4 миллиарда манатов», - сказал Муслимов.

Министр добавил, что в результате проведенных в прошлом году реформ пенсионная система была очищена от нестраховых элементов, обязательства пенсионно-страховой системы были полностью отделены от обязательств государственного бюджета, в системе индивидуального учета был применен принцип «открытого счета» и работающие пенсионеры получили возможность каждые 72 месяца увеличивать свою пенсию, используя накопленные на личных счетах средства.

«За шесть месяцев [со времени внесения изменений в законодательство] данным правом воспользовались 17,43 тысячи человек и их ежемесячные пенсии увеличились в среднем на 146 манатов, а это означает, что ежемесячно на выплату этих надбавок идут дополнительно 2,5 миллиона манатов», - сказал Муслимов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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