Спортсмены из 51 страны примут участие в чемпионате Европы по гимнастике в Баку

28 января 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - И в этом году Федерация гимнастики Азербайджана вновь привлечет внимание насыщенным планом мероприятий.

Итак, наряду с Кубками мира, 12-15 апреля федерация также впервые проведет Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. На XXVI Чемпионате Европы, который пройдет в Milli Gimnastika Arenası (Национальная Арена Гимнастики), ожидается участие, в общей сложности, более 400 гимнастов из 25 стран по программе “взрослых”, а 26 стран по программе “юниоров”.

Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы, как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

А 14 апреля, гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации, как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований Чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках Чемпионата в индивидуальной программе до финалов, также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырёх видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские Игры 2018г., а взрослые гимнасты на Европейские Игры 2019г.

Билеты на чемпионат можно приобрести в кассах Арены. Цена билетов на первые две соревновательные дни составляет 10 манат, а на последние два дня - 15 манат.

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