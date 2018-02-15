В Кирьят-Гате открылось новое отделение международной ассоциации Израиль-Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Израиле состоялось открытие нового отделения международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз».

Это радостное событие для выходцев из Азербайджана знаменательно тем, что оно проходило в одной из самых южных точек Израиля – в городе Кирьят-Гате, который знаменит благодаря легенде о битве Давида и Голиафа. В настоящее время треть населения Кирьят-Гата составляют выходцы из республик СНГ, значительная часть которых - это бывшие жители Азербайджана и Северного Кавказа.

Несмотря на то, что современный Кирьят-Гат – это сравнительно молодой город, его население быстро растёт и к началу 2018 года достигло 53 000 человек. Здесь идёт интенсивное развитие строительства, военной промышленности, высоких технологий и сельского хозяйства.

Приветствуя собравшихся на открытии отделения ассоциации «АзИз», первый вице-мэр Кирьят-Гата Яков Ифраимов поздравил жителей города – выходцев с Кавказа с этим знаменательным событием, выразил надежду на плотное сотрудничество с ассоциацией «АзИз» и обещал сделать всё возможное, чтобы эта деятельность принесла пользу населению города.

В своём выступлении генеральный директор «АзИз» Лев Спивак выразил благодарность властям города в лице первого вице-мэра Якова Ифраимова за поддержку идеи создания филиала «АзИз» в городе и помощь в её воплощении.

Председателем отделения ассоциации «АзИз» в Кирьят-Гате был избран один из самых активных деятелей кавказской общины Руслан Давыдов, который давно завоевал уважение жителей города своим бескорыстным характером и готовностью в любую минуту оказать помощь.

По окончании официальной части состоялся концерт с участием известных израильских музыкантов Юрия Хаимова, Заура Гулиева и Рафи Бар-Эль, а также детского танцевального ансамбля «Эльбрус». Однако самым желанным гостем сцены, конечно же, был специально приглашённый известный певец из Азербайджана, легенда бакинского шансона Айдынчик. Зал принимал с восторгом всех участников этого замечательного концерта, который ознаменовал собой новую страницу в жизни кавказской общины города.

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