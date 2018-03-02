В субботу в Баку будет преимущественно без осадков

2 марта 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в пятницу.

Утром в некоторых местах будет слабый туман, морось. Умеренный северный ветер днем сменится временами усиливающимся южным ветром.

На Абшеронском полуострове температура ночью 2-4 градуса, днем 7-12 градусов, в Баку ночью 2-4, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в отдельных местах туман, западный ветер местами усилится.

Температура ночью 1-6 градусов, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

3-4 марта на фоне заметного снижения атмосферного давления на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся южный ветер, что будет неблагоприятно для некоторых метеозависимых людей.

3-5 марта в ряде районов ожидается порывистый западный ветер. Пятого марта местами возможны осадки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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