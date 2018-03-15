Азербайджанские гимнастки довольны выступлениями в первый день Кубка мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Марина Некрасова, Юлия Иншина и Мария Смирнова остались довольны своими выступлениями в первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

"Сегодня я завершила свои выступления в опорном прыжке и на разновысоких брусьях, надеюсь, что удалось попасть в финал в обоих видах", - сказала Некрасова.

Юлия Иншина также осталась довольной своим выступлением в опорном прыжке.

"По крайней мере, не расстроена, но конечно можно было выступить и лучше. Сейчас буду настраиваться на завтра. Один финал уже есть, завтра будут квалификации еще в двух снарядах", - сказала Иншина.

Мария Смирнова же сказала, что ей удалось выполнить задуманное.

"Сейчас надо дождаться остальных результатов, чтобы узнать, попала я в финал или нет. А завтра меня ждет еще один снаряд", - сказала Смирнова.

(Автор: Максим Цурков)

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