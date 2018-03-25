Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье.

Северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный ветер. Ночью в некоторых местах будет слабый туман, изморось.Температура воздуха ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление — 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85 %, днем 50-55 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в некоторых местах ночью и вечером возможен дождь, временами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от 6 градусов тепла до 11 градусов тепла, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 11-16 градуса тепла.

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