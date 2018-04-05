Минобразования Азербайджана об использовании пособия по тюркской истории

5 апреля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международная тюркская академия с привлечением специалистов из тюркоязычных стран, в том числе из Азербайджана, подготовила учебное пособие "Общая тюркская история (период до XV века)".

Об это в четверг говорится в сообщении минобразования Азербайджана.

"Для применения данного пособия в тюркоязычных странах его содержание сначала должно быть утверждено Советом сотрудничества тюркоязычных государств. В случае утверждения его содержания может быть предусмотрено использование данного пособия на факультативных занятиях в государственных общеобразовательных школах", - говорится в сообщении.

Преподавать этот предмет планируется в восьмом классе.

Напомним, что министерство национального образования Турции и Координационный совет тюркоязычных стран сообщили о преподавании тюркской истории со следующего года в средних школах на добровольной основе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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