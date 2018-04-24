Стролл: В Баку не только отличная трасса, но и город интересен

24 апреля 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку не только отличная трасса, но и город сам по себе интересен, сказал канадский гонщик команды “Уильямс” в Формуле-1 Лэнс Стролл, делясь своими впечатлениями от предстоящего Гран-при Азербайджана, передает “Чемпионат”.

“У меня отличные воспоминания о Баку, поскольку там я завоевал свой первый подиум в Формуле-1, и такое не забывается”, - сказал он.

По словам Стролла, до прошлого года он не бывал в Баку, и для него все было в новинку.

“Трасса захватывающая с точки зрения пилотажа — длинный и очень техничный круг. Поскольку это уличная трасса, то вокруг стены и нет права на ошибку”, — добавил гонщик.

Гран-при Азербайджана “Формулы 1” состоится в Баку 27-29 апреля.

Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека составляет 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и Паддок-клуб.

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Azernews Newspaper
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