В Учебно-практическом центре отдыха БГУ в Губе начата производственно-полевая практика студентов (ФОТО)

10 мая 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) началась производственно-полевая практика по соответствующим специальностям, сообщает вуз в четверг.

Ректор, академик Абель Магеррамов, встретившись со студентами, отправляющимися в Учебно-практический центр отдыха БГУ в губинском селении II Нюгади, сказал, что в текущем году традиционная отправка студентов совпала с 95-й годовщиной общенационального лидера Гейдара Алиева.

Ректор напомнил, что Учебно-практический центр вуза открыт в 1967 году, в 2012 году были созданы условия для строительства нового центра, и в 2013 году с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялась церемония его открытия.

Академик Абель Магеррамов подчеркнул, что в центре, где созданы условия для прохождения студентами различных учебных стажировок, а также для отдыха педагогов и студентов, уже успели пройти практику тысячи студентов.

Ректор также отметил, что в течении последних пяти лет ученые и студенты университетов Турции, Чехии, Германии, России, Украины, Грузии, Казахстана и других стран, а также специалисты организации GIZ участвовали в летней школе в центре и практиковались там.

Отметим, что практика по факультетам будет поэтапно продолжена.

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Azernews Newspaper
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